Corvino da brividi: "Vi racconto come Gotti mi ha salvato la vita"

«Avevo scelto un luogo in disparte per parlare del contratto con Gotti, così siamo andati in una struttura di un mio amico che viene utilizzata solo per le cerimonie». Inizia così l’incredibile racconto di Pantaleo Corvino, durante l’evento di inaugurazione della sessione estiva di mercato a Rimini organizzato da Master Group Sport e Adise, sull’incontro con il tecnico che oltre a contribuire alla salvezza del Lecce che gli ha letteralmente salvato la vita.