Giampaolo non si trattiene e ridacchia in diretta tv dopo Juve-Lecce: "Dai, è clamoroso!"

Giampaolo: "Punizione su N'Dri netta, su Krstovic fallo evidente. L'ultima volta mi hanno multato..."

Così Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: "Partita difficilissima, contro una Juve in crescita, ma la squadra non ha affondato, è rimasta attaccata in partita. Poi, alla fine ci è mancato poco che la pareggiavamo insomma. La punizione dal limite netta su N'Dri, diciamo che nelle piccole cose siamo stati un po' penalizzati. Lì è mezzo tunnel, la palla passa tra le gambe del difensore, ma anche su Krstovic, mi pare abbastanza evidente il fallo di Veiga. Ho visto il replay di N'Dri, è fallo netto, ma l'ultima volta mi hanno multato pesantemente quindi preferisco riguardare e basta", ha detto allo studio di Sky Sport. A proposito del cambio di Krstovic all'intervallo, ha chiarito: "Krstovic era molto nervoso perché gli è stato fischiato un fallo e invece, per me, lo aveva subito. Non volevo che il suo nervosismo sfociasse in qualcosa di negativo. Dai, è un fallo clamoroso!", ha sottolineato Giampaolo con un sorriso sarcastico in diretta su DAZN. Sulle scelte di formazione, invece, ha aggiunto: "Abbiamo scelto la difesa a tre per coprire meglio il campo, contro una Juve che ha cambiato modo di giocare. Non potevamo difendere a quattro, era una scelta fatta già a inizio settimana, una volta vista la Juve".