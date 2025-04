Il Lecce viene scosso da una tragedia improvvisa: è morto Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club, 38 anni. Il mondo salentino e del calcio è in lutto. "L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio", fa sapere in un comunicato il Lecce, che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, tornerà in Puglia.

Rinviata Atalanta-Lecce

Il club pugliese rende noto che "la squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti". La partita di Serie A contro l'Atalanta era prevista per domani, venerdì 25 aprile, al Gewiss Stadium alle 20.45.

Il messaggio di cordoglio della Lazio

Tra i primi messaggi social sotto al post X del Lecce è arrivato quello della Lazio, che ha espresso così la sua vicinanza al Lecce: "Tutta la S.S. Lazio si unisce al vostro dolore".

Da Piccoli a Lapadula, l'affetto per Fiorita

Non solo la Lazio, in molti sono rimasti scioccati dalla terribile notizia della morte di Fiorita. Il Lecce lo ha comunicato sul proprio sito e sui social, dove sono arrivati altri messaggi di solidarietà e affetto per Graziano. Roberto Piccoli, ex Lecce, ha scritto: "Riposa in pace amico mio. Persona stupenda con un cuore immenso, sempre disponibile e pronto ad aiutare tutti. Mi mancherai fratello mio". Gianluca Lapadula invece ha commentato: "Riposa in pace amico mio!". L'ex Sassuolo e Lecce Adjapong ha salutato così: "Senza parole, Rip amico mio". A questi messaggi si sono aggiunti quelli della Cremonese, dell'attaccante del Catanzaro La Mantia, dell'ex portiere giallorosso Rosati e di tanti altri tra amici ed ex compagni, oltre ai tifosi, tutti sconvolti.

Lega al lavoro per la nuova data di Atalanta-Lecce

La Lega A ha accolto la richiesta del Lecce di rinviare la gara contro l'Atalanta e in queste ore è al lavoro per ridefinire la data di svolgimento dell'incontro.