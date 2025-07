Al Lecce non basta Camarda, Emirati Arabi vincono 3-1 in amichevole

Allenamento al mattino per il Lecce, che hanno svolto attivazione muscolare ed esercitazioni su palla inattiva. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17:30, la terza amichevole del ritiro precampionato contro la Nazionale UAE presso lo stadio di Jenbach, terminata 3-1 per la compagine emiratina. Le reti al 2’ di Alghassani, al 18’ di Lucas Caio, al 21’ di Camarda, all'87' di Bruno De Oliveira. Hanno svolto un lavoro personalizzato Pehlivanov e Gallo. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha previsto un allenamento mattutino al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.

