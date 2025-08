Lecce, basta un gol di Helgason: Carrarese sconfitta in amichevole

Lecce, test con il Monopoli prima del debutto stagionale in Coppa Italia

Sabato 9 agosto, con calcio d'inizio alle 20:30, i giallorossi salentini affronteranno in trasferta il Monopoli (Serie C): sarà l'ultimo test prima del debutto stagionale in gara ufficiale in programma venerdì 15 agosto in Coppa Italia al Via Del Mare contro la Juve Stabia (calcio d'inizio alle 20:45).