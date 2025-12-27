Di Francesco si infuria per un fallo di Nico Paz, il Como segna, l'arbitro lo caccia: cosa è successo a Lecce

LECCE - Scoppia la polemica dopo il gol dell’1-0 del Como in casa del Lecce. In occasione della rete, Eusebio Di Francesco ha protestato con veemenza per il modo in cui Nico Paz si è liberato della marcatura di Ylber Ramadani, allargando il braccio durante il contrasto. Secondo il tecnico dei salentini, il contatto era da considerarsi falloso, ma l’arbitro Matteo Marchetti, dopo il controllo della sala VAR, ha giudicato l’azione regolare. Nessun fallo ravvisato: Nico Paz ha potuto così calciare verso la porta e trovare il gol, complice anche una deviazione che ha reso imparabile il tiro.