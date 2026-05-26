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martedì 26 maggio 2026
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Di Francesco a cuore aperto: "Lecce, il mio riscatto"© LAPRESSE

Di Francesco a cuore aperto: "Lecce, il mio riscatto"

Tutte le emozioni del tecnico giallorosso dopo la salvezza conquistata all'ultima giornata di campionato: "Il calcio non fa sconti, salvarsi mi ha rilanciato"
Fabio Massimo Splendore
1 min
TagsDi FrancescoLecce
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Stavolta sì. Perché non è un modo dire che la ruota gira. Ci sono momenti in cui gira davvero. Eusebio Di Francesco domenica notte, stremato dalla tensione della gara ha detto una frase che ad un uomo (poi parleremo dell’allenatore) della sua profondità di analisi non si può lasciar scappare così, relegandola al mero risultato sportivo senza andare oltre. «Non ho chiuso occhio, vai, cominciamo».

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