Di Francesco a cuore aperto: "Lecce, il mio riscatto"

Stavolta sì. Perché non è un modo dire che la ruota gira. Ci sono momenti in cui gira davvero. Eusebio Di Francesco domenica notte, stremato dalla tensione della gara ha detto una frase che ad un uomo (poi parleremo dell’allenatore) della sua profondità di analisi non si può lasciar scappare così, relegandola al mero risultato sportivo senza andare oltre. «Non ho chiuso occhio, vai, cominciamo».