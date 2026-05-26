Di Francesco a cuore aperto: "Lecce, il mio riscatto"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Stavolta sì. Perché non è un modo dire che la ruota gira. Ci sono momenti in cui gira davvero. Eusebio Di Francesco domenica notte, stremato dalla tensione della gara ha detto una frase che ad un uomo (poi parleremo dell’allenatore) della sua profondità di analisi non si può lasciar scappare così, relegandola al mero risultato sportivo senza andare oltre. «Non ho chiuso occhio, vai, cominciamo».
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS