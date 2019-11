Matrimonio a San Siro, tifosi del Milan non gradiscono

ROMA - La proposta di matrimonio è una delle scelte più importanti (se non la più importante) della vita di una coppia, una decisione sulla quale occorre sempre riflettere analizzando tutte le variabili in gioco, compresa quella del luogo e del momento in cui effettuarla. I due promessi sposi cinesi che hanno celebrato questo rito a San Siro prima di Milan-Lazio, hanno sì scelto uno scenario estremamente suggestivo, ma probabilmente non hanno calcolato benissimo i tempi.

Milan, la proposta di matrimonio a San Siro non è gradita dai tifosi

Le immagini della proposta, con il futuro marito in ginocchio a infilare l'anello nell'anulare della prossima consorte, sono state infatti postate sui social media del Milan e, come prevedibile, non sono state accolte da messaggi di "congratulazioni" da parter dei tifosi rossoneri, arrabbiati per la sconfitta rimediata con la Lazio e in generale per un momento non certo felice del club. Insomma, la coppia di futuri sposini avrà pure una foto ricordo unica del suo genere per celebrare il giorno della proposta di matrimonio. Ma probabilmente, almeno a livello calcistico e ambientale, non è stato proprio il periodo più adatto per mettere in pratica il romantico gesto.