Milan-Juve, Pioli ne chiama 22: c'è Daniel Maldini, out Conti e Biglia

MILANO - Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha convocato 22 giocatori per la semifinale d'andata di Coppa Italia di questa sera, a San Siro, contro la Juventus. In elenco anche Daniel Maldini, figlio di Paolo, out lo squalificato Conti e l'infortunato Biglia. Questa la lista: Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma. Difensori: Calabria, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers. Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

