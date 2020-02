Milan in emergenza: stiramento per Kjaer, si ferma Saelemaekers

MILANO - Allenamento mattutino per il Milan, che prosegue il lavoro in vista del match di campionato contro la Fiorentina, in programma allo stadio Franchi alle ore 20:45. Squadra radunata per colazione a Milanello, prima di iniziare la consueta attivazione muscolare in palestra. A seguire squadra divisa in due gruppi, con i giocatori scesi in campo contro il Torino impegnati in un lavoro di recupero sempre in palestra, seguito da una sessione di allunghi. Il resto della rosa è uscito sul campo, per effettuare una serie di esercizi focalizzati sulla forza con la palla, seguiti da una sessione di tiri in porta e partitella finale su campo ridotto. Dal fronte infortunati, brutte notizie per Pioli, che dovrà rinunciare a Kjaer per le prossime gare. Il difensore danese ha effettuato oggi degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione, di basso grado, del bicipite femorale della coscia sinistra. Out anche Saelemaekers, vittima di un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra: domani il belga effettuera' accertamenti clinici. Allenamento personalizzato per Calhanoglu, Biglia e Musacchio, che verranno monitorati nei prossimi giorni. Domani rossoneri di nuovo al lavoro, in una seduta pomeridiana.

