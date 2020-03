Coronavirus, il Milan raccoglie quasi 500mila euro

MILANO - Un gol contro il Coronavirus. Il Milan definisce così il dato "realizzato dal grande cuore della famiglia Milan che ha permesso di raccogliere, a oggi, quasi 500.000 euro per la lotta al COVID-19. È un traguardo - provvisorio, ovviamente, perchè sarà possibile alzare l'asticella ancora più in alto - raggiunto attraverso un gioco di squadra che sta unendo tutta la comunità rossonera, dalla società ai tifosi di tutto il mondo, passando per giocatori, dirigenti, dipendenti e Milan Club. Ognuno ha dato, e può continuare a dare il proprio contributo, per supportare il lavoro di tutti coloro che si battono in prima linea per debellare il virus. L'intera somma, che sfiora oggi il mezzo milione di euro, servirà per acquistare altre automediche, apparecchiature e materiale sanitario. La compagna - sottolinea il club - è ancora attiva, chiunque può scendere in campo a fianco di Fondazione Milan e continuare a donare attraverso la piattaforma di fundraising".

Coronavirus, Shevchenko: "Medici ed infermieri sono i veri eroi"

Milan, solidarietà anche dalla Cina

Il Milan ricorda che "non sono mancate anche le iniziative dei nostri tifosi nel mondo. I sostenitori rossoneri dalla Cina, dal Milan Club Sichuan e dal Milan Club Guangzhou, hanno infatti donato 12.000 mascherine che sono state consegnate all'Ospedale Policlinico di Milano e ad AREU, e che serviranno a proteggere medici, infermieri, operatori sanitari e soccorritori impegnati nella battaglia quotidiana contro il virus".

