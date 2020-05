Milan, per Donnarumma rinnovo con clausola

MILANO - Sarà l’estate di Gianluigi Donnarumma e delle scelte societarie sul futuro del portiere partenopeo. Sono giorni di riflessione per i vertici del club, concentrati a sbrogliare la matassa e trovare la soluzione ideale che possa andare bene a tutte le parti in causa. Il contratto in scadenza di Gigio pone i rossoneri in una posizione delicata, e ogni mossa dovrà essere ponderata alla perfezione. Si parte dal presupposto che Donnarumma vorrebbe rimanere a Milano, sta dando priorità al club in cui è cresciuto ed è diventato un pilastro inamovibile per le sue straordinarie qualità tra i pali. Gigio ha confessato ad amici e conoscenti che il suo desiderio sarebbe quello di prolungare, ma difficilmente scenderà sotto il muro dei sei milioni di euro netti che attualmente percepisce. Certo che con l’esplosione della pandemia e la crisi economica che sta coinvolgendo tanti club europei, le richieste di acquisizione per il portiere milanista scarseggiano o sono poco allettanti per il Milan. Ecco perché si sta facendo strada la soluzione di un rinnovo con clausola, ovvero prolungare di un paio d’anni e inserire una condizione che permette a Gigio di avere una scappatoia se il progetto rossonero non decollasse in breve tempo. Al Milan pensano che converrebbe temporeggiare almeno un altro anno e rimandare il problema alla prossima stagione per ragionare su cifre e richieste di altre squadre.

Più tempo

Il club nel frattempo avrebbe ancora in rosa il portiere della Nazionale italiana e sposterebbe la questione in attesa di tempi migliori. Se nel corso dei prossimi mesi arrivassero squadre di rango pronte a investire i soldi della clausola, il Milan sarebbe costretto a lasciarlo andare ma otterrebbe molti più ricavi rispetto all’estate 2020, dove il mercato sarà stravolto a causa del Covid. Un compromesso che eviterebbe di perdere il giocatore a zero tra un anno, ma di ottenere anche una grossa plusvalenza se arrivassero offerte invitanti tra dodici mesi. [...]

