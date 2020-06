Castillejo shock: "Mi hanno rapinato a Milano con una pistola in faccia"

MILANO - “Ma Milano è tutto a posto? Mi hanno derubato due ragazzi puntandomi una pistola in faccia”. Per mezzo di una storia Instagram, l'esterno del Milan Samu Castillejo denuncia la rapina subita questo pomeriggio nel capoluogo lombardo. Mentre si trovava a bordo della propria automobile, due malviventi lo hanno intimato di consegnare loro l'orologio che aveva al polso. Castillejo, che si è immediatamente rivolto alle forze dell'ordine, non ha riportato ferite, ma è piuttosto scosso per quanto accaduto.

