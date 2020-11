Maldini: «Donnarumma e Calhanoglu? Rinnovi vicini»

MILANO - I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu sono nell'aria, ormai vicini. A farlo capire, parlando a Sky nel pre partita di Milan-Lilla, è stato il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini: "Ogni settimana - ha detto - può essere quella buona: i contatti ci sono e la chiarezza è estrema. Andiamo avanti sulle varie trattative, ma non c'è una settimana che può essere migliore delle altre. Prolungherà anche Ibrahimovic? In tempi non sospetti ho detto che i giocatori in scadenza non erano solo Donnarumma e Calhanoglu... Io ho giocato fino a 41 anni e ogni giocatore è diverso dagli altri. Ibra? Lui è speciale". Parole che piaceranno sicuramente ai tifosi visto che dello svedese sono innamorati.

Maldini su scudetto e Pioli

Poi su Pioli: "Un allenatore come un calciatore deve essere un professionista: può avere delle simpatie (Pioli è sempre stato tifoso dell'Inter, ndr) che una volta si dimenticano. Lui ha girato parecchie squadre, questa è la prima volta in cui è stato riconfermato partendo con sei mesi di esperienza. Era la cosa più logica da fare. Lo scudetto? Non so se siamo già pronti per vincere e se alla fine di quest'anno non lo avremo vinto non saremo delusi. Saremo delusi se non facessimo il massimo per arrivare il più in alto possibile. Candidarci come una squadra in lizza può essere azzardato, ma ci sono annate nelle quali nasce qualcosa di incredibile". Finale sul suo ruolo di direttore tecnico: "Sapevo delle difficoltà di questo nuovo ruolo e che dovevo imparare tanto. Dovrò fare altri progressi. La mia visione dal 2018 ad oggi su come gestire una squadra è completamente diversa. Da dirigente è sempre importante essere aperti a cose nuove e non c'è nessuna rivincita personale per questi risultati positivi che stiamo ottenendo. Sono felice che il Milan sia primo in classifica e che i giocatori stiano funzionando".