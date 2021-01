Milan ko con la Juve: ecco le migliori strisce vincenti in serie A

MILANO - Si ferma a 27 la striscia di imbattibilità del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che non perdevano in campionato dalla sfida interna dell'8 marzo scorso contro il Genoa (2-1), esattamente 304 giorni, si sono dovuti arrendere di fronte alla Juve, che ha sbancato il Meazza grazie alle reti di Chiesa (doppietta) e McKennie. Inutile, se non a fini statistici, il gol del momentaneo pareggio firmato da Davide Calabria. Per la squadra di Pioli si tratta dell'8° miglior risultato di sempre nel nostro campionato. Ma sono sempre i rossoneri a dominare questa speciale classifica. Il Milan di Fabio Capello, infatti, dal 1991 al 1993 inanellò una striscia di 58 risultati utili consecutivi, guadagnandosi l'appellativo di "Milan degli Invincibili". Segue la Juve, che con Antonio Conte raccolse una striscia di 49 partite senza sconfitte tra il 2011 e il 2012. Chiude il podio la Fiorentina del primo scudetto, quella guidata in panchina da Fulvio Bernardini che riuscì a non perdere per 40 incontri di Serie A.