Mandzukic, conferenza di presentazione: "Milan, sono pronto"

MILANO - "Sono molto contento di essere qui, da tempo mi stavo preparando per questa opportunità. C'è un'ottima atmosfera, il Milan ha svolto un ottimo lavoro trovandosi in vetta, farò tutto il possibile" sono le parole di Mario Mandzukic alla conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan . L'attaccante croato ha dichiarato: "Sebbene ci siano molti giovani, tutti hanno uno spirito combattivo e corrono. Giocherò al loro fianco, il mio lavoro è dare il meglio in allenamento e sul campo e se vorranno seguirmi ne sarò felice".

Le parole di Mandzukic in conferenza stampa

"Arrivo in una squadra giovane dove tutti combattono e io sono sempre stato un professionista che ha dato tutto in campo, saro' felice se i giovani mi seguiranno" ha spiegato Mandzukic in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. L'attaccante è pronto a dare il suo contributo e, come ha detto Zlatan Ibrahimovic, a mettere paura alle rivali. "Io e Zlatan abbiamo grande esperienza, sappiamo come vanno le cose nel calcio. E' importante incutere timore agli avversari, proteggere i compagni e combattere come Zlatan e come fanno tutti in questo gruppo, io sono pronto a farlo. Siamo primi, ma mancano ancora 4 mesi alla fine della stagione. Se continuiamo a giocare come nelle ultime partite, in cui tutti hanno lottato per vincere e hanno corso, sarà più facile arrivare allo scudetto".