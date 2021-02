Milan, Pioli: "Meritavamo di vincere. Derby? Arriva al momento giusto"

Belgrado (Serbia) - "È mancata la qualità per fare il terzo gol. Avremmo meritato di vincere, in superiorità numerica non dovevamo concedere nulla a loro. La partita l’abbiamo fatta, pur facendo anche errori, abbiamo creato tanto e anche concesso qualcosa. Siamo stati abbastanza compatti, abbiamo concesso ripartenze. Avevamo la vittoria in mano, dovevamo trovare il terzo gol. Comunque buon risultato per il ritorno..." è il commento di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 tra Stella Rossa e Milan nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico rossonero ha aggiunto: "Bisogna analizzare bene le nostre partite e alzare il livello delle prestazioni, è un momento importante della stagione e abbiamo impegni importanti. Si può fare meglio. Bennacer? La nota veramente dolente è la sua ricaduta. Pensavamo di aver fatto tutto per non avere rischi, invece qualcosa ha sentito. Peccato, è un ragazzo che stava crescendo e ora dispiace che si debba fermare nuovamente".