Milan, Pioli: “Roma forte anche senza Dzeko”. E su Ibra a Sanremo…

"Il nostro percorso è chiaro, abbiamo fiducia nel lavoro e in quello che stiamo facendo. Abbiamo superato il turno di Europa League e stiamo cercando di diventare una squadra vincente”. La fiducia c’è. E domenica sera si spera anche il risultato. Stefano Pioli non si abbatte dopo i due ko di fila in campionato e punta la Roma : “È una squadra con tante soluzioni offensive, i giallorossi sono forti anche senza Dzeko - dice il tecnico del Milan in conferenza stampa - Dovremo contrapporci a loro con lucidità tattica e compattezza in entrambe le fasi. Sarà uno scontro diretto per la Champions League. È la classifica che lo dice. Sarà una partita importante, i punti valgono probabilmente di più. Da domani ci saranno tre settimane con tante gare importanti. È il momento di spingere e metterci alla prova”.

Fonseca alla vigilia di Roma-Milan

Pioli: “I conti si fanno alla fine”

“Solo a La Spezia non siamo riusciti ad avere occasioni. Dobbiamo tornare a giocare di più nella metà campo avversaria, questo è un obiettivo anche per domani. Più siamo nella metà campo avversaria, più abbiamo possibilità di segnare e meno di subire. Meglio il risultato o la prestazione? Le due cose devono andare di pari passo, se si fa risultato con la Roma la prestazione è per forza positiva. Solo così possiamo superare un avversario così forte. Classifica? Guardiamo a domani, vogliamo cercare di vincere le partite, i conti si fanno alla fine. Non ci siamo esaltati troppo prima, nemmeno adesso dobbiamo essere depressi. Dobbiamo fare qualcosina in più, la determinazione non mancherà”.

Pioli: “Le critiche ci aiutano”

Sulle critiche che il Milan sta ricevendo dopo le ultime prestazioni: “È tutto nella normalità. Siamo stati elogiati tantissimo, veniamo criticati giustamente perché non siamo riusciti a giocare all'altezza. Non cambia niente all'interno dello spogliatoio, le motivazioni ce le abbiamo. Il momento è decisivo, da marzo in avanti si decide il campionato, si decide l'Europa League. Vogliamo essere protagonisti fino alla fine, le critiche ci devono aiutare per dare qualcosa in più”.

Pioli su Ibra a Sanremo

“Il calo di Romagnoli? Non mi piace andare sui singoli in una situazione del genere, non cerchiamo colpevoli. Ci sta che un giocatore possa non essere al 100%, ha giocato tanto. Dobbiamo lavorare bene in entrambe le fasi di gioco”. Sul caso mediatico di Ibra a Sanremo: “Ne avete parlato voi, non noi. Lui pretende tanto da se stesso e dai compagni, è motivato e sereno, è concentrato sulla partita di domani come lo siamo tutti”.