Milan, Calabria operato: i tempi di recupero

MILANO - È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Davide Calabria. Il terzino del Milan, che ha saltato le ultime due gare con Napoli e Manchester United, è stato operato in artroscopia al ginocchio destro per risolvere la lesione del menisco mediale e i suoi tempi di recupero sono stimati in 30 giorni.