Milan, 5 partite per dare un senso a Mandzukic

MILANO - Il grande rimpianto di Mario Mandzukic è di non aver dato ancora al Milan il giusto contributo e di non aver rispettato le attese. L’ex attaccante della Juventus è stato uno dei peggiori in campo nell’ultima partita di campionato contro la Lazio, al primo match da titolare da quando è stato acquistato nella finestra di calciomercato invernale. Poco più di sessanta minuti in cui è stato facilmente controllato dalla difesa biancoceleste e probabilmente servito poco dai compagni. Doveva essere l’uomo in più nel girone di ritorno, il vero sostituto di Ibrahimovic nelle gare in cui sarebbe mancato lo svedese, invece un infortunio di due mesi ha nettamente condizionato la sua avventura al Milan. Dal punto di vista dell’impegno e della professionalità Mario resta sempre un esempio per i giovani, ed è stato autore di un gesto nobile quando ha rinunciato a un mese di stipendio proprio perché passato tutto in infermeria (devoluto poi in beneficenza dal Milan), un atto che non si vede con frequenza nel mondo del calcio. Ma dal punto di vista atletico non ha ancora ingranato, e mancano solamente cinque partite per concludere la stagione.