Calciomercato Milan, si stringono i tempi per il rinnovo di Kessie

MILANO - Il Milan punta, oltre a cercare un attaccante e un centrocampista, a rinnvoare il contratto di Franck Kessie: dopo le partenze a parametro 0 di Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri vogliono completare questa settimana di novità con il prolungamento del mediano dopo gli arrivi Olivier Giroud, Fodé Ballo-Touré e Brahim Diaz. Per andare incontro al giocatore, la dirigenza è pronta a offrirgli un contratto da 5,5-6 milioni di euro partendo dai 2 milioni che guadagnava fino allo scorso anno: proprio le partenze eccellenti potrebbero aiutare a colmare eventuali lacune nelle richieste del giocatore, oltre a farlo sentire importante nel progetto. In settimana ci saranno incontri e chiamate fra Maldini, Massara e il procuratore di Kessie George Atangana: il club vuole chiudere il prima possibile, ma le sirene della Premier League sono in agguato e potrebbero giocare brutti scherzi alla buona riuscita del dialogo, al netto, però, del buon rapporto fra Kessie e il tecnico Stefano Pioli, fattore che potrebbe fare gioco ai milanisti assieme al ritorno in Champions League. Kessie, intanto, dal 23 luglio all'8 agosto, si prevede che sarà impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con la sua nazionale e questo farà, sicuramente, slittare la preparazione in vista della nuova annata: se la squadra dovesse andare fuori ai gironi (prima possibilità disponibile) il giocatore tornerebbe a Milano solo il 29 luglio, con meno di 20 giorni dall'inizio del torneo, fissato al 21-22 agosto.