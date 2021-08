Florenzi al Milan, è fatta: presto l'annuncio

MILANO - Sempre più vicini: Florenzi e il Milan potrebbero essere una cosa sola già alla prima di campionato. Mancano sei giorni allo start della stagione rossonera, e il mercato quando vuole è in grado di accorciare sensibilmente i tempi. La Roma ne sa qualcosa – Dzeko in gol con l' Inter ancora prima di ufficializzarne la cessione – in fatto di uscite. Ma in questo caso è il Milan ad andare incontro ai dirigenti romanisti, sulla strada di una fumata bianca. Per la cessione di Florenzi, ci siamo: prestito oneroso con diritto di riscatto, a una cifra verosimile di 4 milioni di euro. Un milione e mezzo di euro, o giù di lì, per il prestito oneroso. Si procede per gradi ma sulla cifra da versare, tra l’uomo-mercato giallorosso Pinto e il Milan c’è un’intesa di massima.

Le condizioni per Florenzi. Adli a giorni

Poi rimane tutto il resto, però quella di oggi può già essere la giornata cruciale per un sì definitivo. Esiste ancora un margine di trattativa non banale: le condizioni che farebbero scattare l'acquisto vero e proprio tra un anno. Nell'accordo per l'obbligo di riscatto potrebbe essere inglobata la qualificazione del Milan alla prossima Champions League, così come il rendimento – numero di presenze – che avrà Florenzi con la nuova maglia. Logico che in caso di prestito oneroso, come invece sembra indirizzato l'affare, si farebbe strada con molta credibilità il prestito con diritto di riscatto. Ovvero una conferma solo facoltativa di Florenzi, da parte del Milan. Questa al momento è la pista più percorribile. (...) Anche sul voler rinforzare per il centrocampo, il Milan non trascura il proprio obiettivo. Adli del Bordeaux è sempre il primo nome in lista: tanto più che l’apertura alla cessione data tre giorni fa dal presidente del club francese non è l’unico indizio nella vicenda. Domenica sera se n’è aggiunto un altro, l’esclusione di Adli dai titolari per la partita di Marsiglia. Sì dovrebbe chiudere a giorni, sulla base di un acquisto del Milan a dieci milioni comprensivi di bonus. (...)

