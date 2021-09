Riecco Olivier Giroud. Fermato dal Covid prima della sosta, l'attaccante francese del Milan è guarito e potrebbe dunque essere a disposizione del tecnico Pioli per la gara di domenica contro la Lazio. "AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19 - si legge in una nota della società rossonera - Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell'attività sportiva”.