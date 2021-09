Ibrahimovic punta Juve-Milan ma resta in dubbio

MILANO - A riposo contro il Liverpool nella prima del Milan in Champions League per puntare il big match di campionato con la Juve, è questa la strategia di Ibrahimovic concordata anche con Pioli. Lo svedese, che dopo il gol e la vittoria davanti alla Lazio di Sarri ha accusato il riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine d'Achille, sta svolgendo un lavoro differenziato a Milanello per esserci contro i bianconeri domenica sera. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di venerdì per capire se potrà essere o meno della partita.