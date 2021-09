Milan, escluse lesioni muscolari per Kjaer

MILANO - Escluse lesioni muscolari per Kjaer. Il difensore del Milan, uscito dal campo nella sfida contro la Juventus per un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra, osserverà qualche giorno di riposo e cure. Lo rende noto il club rossonero facendo il punto sugli infortunati. Buone notizie anche da Zlatan Ibrahimovic, che si sente meglio ed inizia a lavorare individualmente sul campo per valutare i progressi, e da Giroud che sta meglio e ha iniziato a correre. Krunic e Bakayoko, invece, si sotterranno settimana prossima ad un nuovo accertamento ma il loro recupero - Krunic lesione al polpaccio e Bakayoko sofferenza del tendine achilleo sinistro - procede come previsto. Messias, inoltre, questa settimana procederà con l'ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico. Tra gli infortunati c'è anche Calabria, alle prese con una elongazione ai muscoli flessori di coscia destra.