Milan, Gazidis rientrato in Italia dopo le cure: "Finalmente a casa"

MILANO - Una lettera per annunciare il ritorno. È quella che Ivan Gazidis ha indirizzato, rientrato in Italia dopo il periodo di cure a New York, ha indirizzato a tutto il mondo rossonero e in particolare ai dipendenti del Milan. "Cari colleghi, come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione - ha scritto l'amministratore delegato del 'Diavolo', che sta ancora lottando con un carcinoma alla gola -. Ci tengo a dirvi che è un vero piacere e un sollievo tornare finalmente nella città che è davvero casa mia, sebbene l'incredibile sostegno e affetto ricevuto in queste settimane non mi abbia mai fatto sentire realmente lontano".