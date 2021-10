Milan, Pioli non risponde a Mourinho: "Il rigore? Giudicatelo voi"

ROMA - Grazie ad un calcio di punizione di Ibrahimovic e un rigore di Kessie, il Milan espugna l'Olimpico battendo la Roma 2-1 e raggiungendo la decima vittoria in undici giornate di campionato. Al termine della sfida Stefano Pioli, tecnico dei rossonerim ha elogiato la prestazione dei suoi. "Abbiamo giocato con personalità e con le nostre idee contro un avversario di qualità, che non aveva mai perso in questo stadio e che aveva fermato il Napoli. In undici contro undici - dichiara a Dazn - abbiamo giocato una grande gara. Viviamo un momento felice che dobbiamo continuare a cavalcare, perchè sappiamo benissimo che nel calcio le cose possono cambiare e un momento positivo può diventare negativo in breve tempo. Dobbiamo rimanere sul pezzo come abbiamo fatto stasera". Pioli è soddisfatto della crescita della sua squadra. "Lo scorso anno quando affrontavamo le big sapevamo che serviva un miracolo per fare risultato. Oggi è diverso. Siamo consapevoli della nostra forza e convinti di poter battere chiunque".