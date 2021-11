Fiorentina-Milan, i convocati di Pioli: out Tomori

Altra tegola per il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, che per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina in programma stasera alle 20.45 doveva già fare e meno di Ante Rebic - il croato ieri ha rimediato un infortunio ai flessori -, dovrà rinunciare anche a Fikayo Tomori. Il difensore ex Chelsea, tra i migliori in questo avvio di stagione, ha accusato un fastidio all'anca che lo ha costretto al forfait per la sfida contro i gigliati di Vincenzo Italiano. Si allunga dunque la lista degli indisponibili in casa Milan: Calabria, Castillejo, Maignan, Plizzari, Rebic e Tomori appunto.