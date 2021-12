Milan, Pioli: "Ibra ha migliorato tutti. Kjaer? Spero nulla di grave"

GENOVA - "Ibra? E' stato l'unico giocatore che mi ha mandato un messaggio dopo il rinnovo. E' una stagione che può darci soddisfazioni. Non so dove potremo arrivare ma stasera abbiamo giocato con determinazione. Non possiamo fare il compitino ma dobbiamo giocare con questa determinazione. L'arrivo di Ibra ha migliorato un pò tutto, i ragazzi hanno accettato il suo modo di fare. Ma anche lui deve dire grazie ai compagni. Ha ricevuto tanto". Sono le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul campo del Genoa .

Milan, le parole di Pioli

Il tecnico rossonero ha spiegato: "Se non abbiamo il pallone dobbiamo recuperarlo il prima possibile. Oggi lo abbiamo fatto bene tutti insieme. Se hai questi tempi di pressione e voglia, stai dentro la partita con più determinazione e cresci come qualità di gioco". Su Messias: "Le gerarchie cambiano velocemente. Per me sono tutti titolari. Anche a centrocampo. Messias è arivato con qualche problema. E' il giocatore che mi aspettavo. L'ho scelto in una rosa di tre che mi hanno proposto? Sì, anche se io non ho preso nessuno. Ho detto che mi piaceva. Abbiamo ritenuto avesse le qualità giuste. Credo possa crescere ancora. Ha fatto due gol di una qualità importante. Sono molto contento". Sull'infortunio di Kjaer: "Una nota stonata ce l'abbiamo sempre. Ha avuto una distorsione ai ginocchio. Aspettiamo le prossime valutazioni. Mi auguro sia una cosa non troppo lunga. Problemi in difesa? Anche Kalulu può fare il centrale. Troveremo soluzioni".