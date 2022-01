Ibrahimovic: "Djokovic? No al vaccino per poter lavorare"

PARIGI - "Vaccinarsi per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognuno deve poter avere la sua opinione". Sono le parole di Zlatan Ibrahimovic in un'intervista sul domenicale francese 'Le Journal du Dimanche', per l'uscita in Francia del suo libro "Adrenalina". "Chi si fa un vaccino lo fa perché ci crede, perché pensa sia efficace contro la malattia", aggiunge parlando della polemica su Novak Djokovic non vaccinato e bloccato dall'Australia. Ibra ha concluso dicendo: "Ognuno ha la sua opinione la gente non dovrebbe essere obbligata a vaccinarsi soltanto per poter andare al lavoro. Io mi sono vaccinato perché penso che il vaccino mi protegga, non per poter giocare al calcio. Sono due situazioni diverse".