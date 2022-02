Caso Leao: sarà il Lille a dover risarcire lo Sporting Lisbona

Il Tas si è espresso sul caso Leao-Sporting Lisbona , come anticipa il portoghese Record. Non sarà il giocatore del Milan a dover risarcire con 16,5 milioni di euro lo Sporting Lisbona per aver rescisso unilateralmente il contratto nel 2018 e trasferirsi al Lille , da cui poi lo ha acquistato il Milan . Il Tribunale amministrativo ha stabilito che è il Lille responsabile del risarcimento allo Sporting . Teoricamente, i francesi potrebbero ancora rivalersi poi su Rafael Leao . Il valore complessivo del risarcimento, nel frattempo, è arrivato a circa 20 milioni di euro con gli interessi.

Leao, l'aggressione e l'addio allo Sporting

Rafa Leao si liberò dallo Sporting Lisbona a parametro zero dopo un'aggressione subita dai giocatori bianconverdi nel centro sportivo. In un primo momento, il Tas aveva dato ragione allo Sporting, condannando il giocatore a pagare i 16,5 milioni di euro. La Corte d'Appello di Lisbona aveva successivamente respinto un primo ricorso presentato dal milanista e questo aveva impensierito e non poco Leao. Tra l'altro, questo fatto aveva anche lasciato in sospeso il prolungamento con il Milan, vincolato alla sentenza di Losanna. Il Milan aveva fatto capire che avrebbe aiutato il suo giocatore in caso di condanna al pagamento.

Leao: compare la colomba con il ramoscello d'ulivo su Twitter

Nel frattempo, sull'account Twitter di Rafael Leao è comparsa una colomba con ramoscello d'ulivo in bocca, il simbolo della pace. Accompagnata dalla parola: “Soon”, ossia prossimamente. L'associazione con quanto avvenuto a Losanna è quasi automatica. Sicuramente, ora Leao avrà un pensiero in meno quando scenderà in campo, anche se proprio negli ultimi mesi ha dato il meglio di sé, con gol e assist. Per la felicità di Pioli.