Pioli: "Milan migliore rispetto all'Inter. Nessuno pensava al Napoli"

Pioli: “Ho schierato il Milan migliore”

Il tecnico rossonero ha quindi aggiunto, ai microfoni di Mediaset: “Nessuno ha pensato al Napoli, tantomeno il sottoscritto. Anzi, ho schierato la formazione più forte per affrontare il derby, preparandolo al meglio anche in base alle caratteristiche dell’avversario. Alla sfida di campionato, che vale tantissimo, penseremo da domani mattina”.

“Milan con più chance, peccato non averle concretizzate”

E ancora: “Milan attendista e impostato sull’interdizione? Assolutamente no. Abbiamo aggredito l’Inter creando tante occasione da gol. Inoltre Bennacer ha fatto un partitone a tutto tendo. L’unico dispiacere, ripeto, è non essere riusciti a concretizzare in zona gol. Siamo un po’ mancati in fase conclusiva o nell’ultimo passaggio: è chiaro che contro un avversario come l’Inter non si possono avere più di sei o sette chance, per questo occorre essere più cinici”.

Infine una domanda su Franck Kessié, su cui restano accese le luci delle attenzioni legate al rinnovo contrattuale che non arriva: “E’ stato all’altezza come tutti gli altri – ha chiosato Pioli -. Tutto il gruppo deve prendere consapevolezza di ciò che può fare, tanto, da qui alla fine della stagione”.