Milan, Leao è una certezza: portoghese vicino al rinnovo

MILANO - Otto gol e quattro assist in campionato, tre gol e due assist tra Coppa Italia e Champions League: la stagione di Rafael Leao ha numeri ottimi, fino a questo momento. Il portoghese sta vivendo la migliore stagione in rossonero dal suo arrivo, datato 2019, ma non ha ancora espresso al massimo il suo talento. Questa, almeno, è la sensazione di Pioli, che lo vuole ancora più concreto sotto porta e più dentro le partite. Tra i difetti ancora non limati di Leao, infatti, c'è quello di dare tanto nella prima fase dei match per poi spegnersi alla distanza. La costanza di rendimento sarà il prossimo passo della sua crescita. In questo momento di appannamento del Milan sia dal punto di vista dei risultati che del gioco, comunque, l'imprevedibilità di Leao è quanto mai fondamentale, soprattutto in vista dello scontro diretto con il Napoli di domenica sera. Senza Ibrahimovic, ancora ko, e con i vari Brahim Diaz, Saelemaekers e Rebic non incisivi sotto porta, la velocità del portoghese sulla sinistra può essere l'arma in più di Pioli per riprendere la marcia scudetto. La sfida tra Leao ed Osimhen (che per poch mesi non fu suo compagno di squadra al Lille nel 2019) sarà uno dei temi caldi della sfida del Maradona: dai loro piedi passano i sogni tricolori delle rispettive squadre. Il Milan ne è consapevole, ed è proprio per questo che sta trattando col giocatore per rinnovare il contratto fino al 2026. I 4,5 milioni annui offerti dal club hanno convinto Leao, che prima deve risolvere la controversia legale che vede lui e il Lilla impegnati in un risarcimento da 16,5 milioni in favore dello Sporting. Ma l'accordo ci sarà, questo è praticamente certo