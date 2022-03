Montella e Balotelli: ko che costa caro in Turchia contro l'ultima in classifica

Bruciante battuta d’arresto per Vincenzo Montella e Mario Balotelli in Turchia. Il loro Adana Demirspor (team in cui gioca anche l’ex Napoli e Udinese Gokan Inler, oltre che dell’ex Brescia e Pescara Birkir Bjarnason) è stato sconfitto 1-0 nell'anticipo della 28esima giornata, in casa dell’ultima in classifica Yena Malatyaspor con acuto al 77’ di Mounir Chouiar.