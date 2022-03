Napoli-Milan, Ibra c'è ma inizia Giroud

MILANO - Ha già vinto la corsa contro il tempo, sfidando l’età e dolori fisici. Zlatan Ibrahimovic ha fatto di tutto in settimana per essere presente con la squadra a Napoli stasera, dando ancora una volta un forte segnale. Lo svedese c’è. […] Con la presenza di Ibrahimovic l’affascinante sfida di stasera avrà un protagonista in più, ma all’inizio partirà titolare Olivier Giroud. Il francese è ancora alla ricerca della prima rete stagionale lontana da San Siro e spera di cogliere l’occasione per sbloccarsi. Dopo la doppietta nel derby si è spento nelle partite di campionato successive contro Sampdoria, Salernitana e Udinese, mostrando però una buona condizione atletica. L’ex Chelsea spera di riprendere il feeling con il gol ma aspetta gli assist di Leao e Messias, i due trequartisti esterni che stasera avranno il compito di mettere in allarme la difesa partenopea.