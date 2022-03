Milan, Florenzi vicino alla riconferma

MILANO - Alessandro Florenzi si è dimostrato finora uno degli elementi più affidabili della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnco del Milan ha mostrato grande apprezzamento per la duttilità e la disponibilità dell'esterno ex Roma, uno dei pochi in rosa a poter vantare quell'esperienza internazionale indispensabile per far crescere i tanti giovani dello spogliatoio rossonero e le ambizioni del club. Anche per questo motivo in via Aldo Rossi si valuta seriamente la possibilità di far valere l'opzione di riscatto fissata con la Roma: i 4,5 milioni richiesti dal club capitolino sarebbero un investimento più che accettabile per un giocatore che ha dimostrato sul campo e nello spogliatoio di poter essere, alla soglia dei 31 anni che compirà l'11 marzo, un elemento fondamentale per rilanciare il marchio Milan soprattutto in Europa. Al momento non ci sono stati contatti tra i due club per parlare del riscatto di Florenzi, che per ora pensa solo allaprossima sfida di campionato con l'Empoli. Vista la squalifica di Theo Hernandez, Pioli potrebbe affidarsi a lui sulla fascia sinistra, dove già con la Sampdoria ha dimostrato di sapersi disimpegnare con la consueta qualità. Terzino destro, sinistro o esterno alto di destra: Florenzi in questo Milan sembra stare bene ovunque.