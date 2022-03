Milan: Giroud e Romagnoli pronti per l'Empoli, Ibrahimovic in gruppo

Buone notizie per Stefano Pioli e per il Milan in vista della partita di sabato sera contro l' Empoli : i rossoneri recuperano gli infortunati Alessio Romagnoli e Olivier Giroud , che hanno svolto tutta la seduta di giovedì con il gruppo. Notizie confortanti anche per Zlatan Ibrahimovic , anche lui al lavoro con tutta la squadra dopo il lavoro personalizzato di mercoledì.

Milan: Pioli recupera Giroud e Romagnoli

Il difensore rossonero, che si era infortunato all'adduttore della coscia sinistra durante il derby di Coppa Italia, era stato sostituito da Kalulu contro il Napoli: ora si giocherà il posto al fianco di Tomori proprio con il centrale francese classe 2000. Più breve lo stop per Giroud, uscito acciaccato ad una caviglia dal match del Maradona: pienamente recuperato, è il favorito per un posto da titolare domenica, davanti a Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Gli unici due indisponibili sono così Kjaer e Bakayoko.

Milan, seduta mattutina a Milanello

Al centro sportivo presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara per la seduta mattutina dei rossoneri: "Sole e clima temperato questa mattina a Milanello - comunica la società meneghina -, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato, Milan-Empoli di sabato 12 marzo alle ore 20.45. Presenti per seguire il lavoro dei rossoneri anche Paolo Maldini e Frederic Massara".

"Prima parte dell'allenamento dedicata all'attivazione muscolare in palestra. Una volta in campo, la squadra ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di partitelle con le mani. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso, prima di passare alla parte tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino. Alle 14.30 si svolgerà la conferenza stampa pre partita di Mister Pioli".