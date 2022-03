Kessie va al Barça: il Milan su Sanches

MILANO – Kessie-Milan, un matrimonio che doveva finire e che finirà a fine campionato. L'ivoriano approderà al Barcellona, visto che l'affare è ormai definito. Il centrocampista lascerà Milano a parametro zero e si legherà alla squadra spagnola con un contratto di cinque anni. Dopo mesi di voci e indiscrezioni sul futuro del rossonero, che non ha mai aperto al rinnovo. il quadro si è finalmente delineato: nella giornata di ieri in Spagna hanno annunciato la scelta del giocatore. Nelle ultime ore è stato decisivo il contatto telefonico tra Xavi, l’allenatore dei blaugrana, e l’ivoriano per dirimere gli ultimi dubbi e spingere il giocatore del Milan ad accettare la proposta catalana. Kessie è rimasto affascinato dal progetto di rilancio degli spagnoli e ha avuto garanzie per un ruolo da protagonista, al punto da rifiutare pure le offerte di Tottenham e Psg. Non è bastato per convincere Kessie ad accettare il rinnovo proposto dai rossoneri. A fine anno Kessie, sarà il terzo addio a parametro zero dopo Donnarumma e Calhanoglu, e sulla stessa strada sembra avviarsi pure Alessio Romagnoli. I rossoneri però non si faranno trovare impreparati, perchè da gennaio sono sulle tracce di Renato Sanches del Lilla. Con quest'ultimo, manca però ancora un'intesa definitiva.