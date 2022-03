Diaz e Tomori a Expo Dubai 2020: "Pioli e Ibrahimovic fondamentali per i giovani"

Oltre che l’allenatore Stefano Pioli a rappresentare il Milan a Expo 2020 Dubai è stata anche una delegazione di giocatori particolarmente significativi. A rispondere ad una sessione di domande da parte di un pubblico di circa 1500 persone, composto da tifosi del Milan e non solo, giunto all’esposizione universale sono stati infatti Fikayo Tomori e Brahim Diaz, due dei protagonisti della stagione che vede i rossoneri in piena corsa per lo scudetto.

Expo Dubai 2020, Tomori e Diaz si raccontano L'ex Chelsea e l'ex Real Madrid si sono subito concentrati sulle differenze tra la Serie A e gli altri campionati top e sull'importanza del lavoro di Pioli: “Giocare per questo club è un onore e un orgoglio - ha detto Tomori - In Premier il calcio è molto veloce, l'intensità molto alta. In Italia ho notato che i giocatori sono molto tecnici, ogni squadra ha il suo gioco e non c'è una partita facile. Questa è una cosa che mi ha sorpreso. E' difficile, ma mi sto divertendo e imparando molto. Il mister mi aiuta a capire dove devo stare in campo, gli piace parlare con i giocatori. Avere un allenatore così dà fiducia, c’è sempre qualcosa da imparare e si può pensare solo a giocare. Così invece Diaz: “Essere qui fa capire quanto il Milan sia amato in tutto il mondo. Giocare in Italia mi ha permesso di ampliare il mio bagaglio di conoscenze. Mister Pioli mi chiede in particolare di aiutare la difesa e di pressare di più".