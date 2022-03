Milan, Renato Sanches sostituto di Kessie

MILANO - Non è mai troppo presto per pensare al futuro e il Milan lo sta facendo. La strada è ancora lunga, il campionato deve finire, gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti, ma è chiaro che si programma, o quantomeno si cerca di tappare quei buchi che si sono già evidenziati. La prima casella da riempire riguarda il sostituto di Frank Kessie, che il Milan avrebbe individuato in Renato Sanches del Lilla. Ha caratteristiche non troppo distanti da quelle dell’ivoriano sul piano della fisicità, e anche della qualità. Per la verità segna un po’ poco, ma per un Milan in versione più solida è coperta sarebbe senz’altro funzionale.