Milan, scritta per Mihajlovic sul maxischermo di San Siro

MILANO - Omaggio a Mihajlovic a San Siro, dove prima della sfida di campionato tra Milan e Bologna è comparsa una scritta dedicata al tecnico rossoblù. "Forza Sinisa, la famiglia rossonera è con te" le parole apparse nel prepartita sul maxischermo dello stadio 'Meazza', con cui il Milan ha voluto far sentire la propria vicinanza al suo ex allenatore, ricoverato in ospedale per sottoporsi a un ciclo di cure dopo il ritorno della leucemia e sostituito in panchina da Miroslav Tanjga. Già alla vigilia del match il tecnico rossonero Stefano Pioli aveva espresso il suo pensiero sul 'collega', dicendo che "sa volare sopra la paura" e augurandosi di rivederlo presto in campo.