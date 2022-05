Cessione Milan: tra Investcorp e RedBird la partita è apertissima

La trattativa per il Milan non si è arenata ma alcune certezze date frettolosamente per acquisite sono intanto evaporate. Anzitutto, la posizione di Investcorp non è così forte come alcuni elementi (l’esposizione mediatica alimentata dallo stesso fondo e la concessione del periodo di esclusiva da parte di Elliott) lasciavano supporre. Investcorp ha visionato in esclusiva i conti del Milan, ipotizzando un prezzo di 1,18 miliardi, ma tutto si è rallentato, se non arrestato. Forse per la difficoltà nel reperire velocemente le risorse necessarie, quando già si strologava su come gli arabi avrebbero gestito il club. La circostanza ha stupito molti: perché un fondo importante si espone senza preventiva copertura finanziaria? Le ragioni possono essere diverse ma occorre spiegare la differenza tra fondi come Elliott che raccolgono dagli investitori e poi scelgono le opportunità più vantaggiose e altri (come Investcorp) che si muovono cercando di volta in volta gli investitori, per ogni specifica operazione, dopo averla individuata. Un limite che può impedire di muoversi velocemente, soprattutto su un deal di dimensioni multiple rispetto a quelli tipici del fondo del Barhain. Ha certamente influito la condizione preliminare posta da Elliott, che questo giornale per primo ha spiegato il 3 maggio: si tratta solo con investitori full-equity, che non utilizzino il club per emettere debito con cui finanziare l’operazione. Perché tale condizione? Che interesse ha Elliott – si dice – a precludersi opportunità più vantaggiose, solo per proteggere un club che non sarà più suo? A dispetto della cinematografia sui fondi, o della vulgata che li ritiene cinici speculatori dediti solo al profitto, vi sono diversi tipi di fondo. Elliott è un fondo attivista, con la mission di estrarre un ritorno sul capitale dalla gestione delle aziende, di cui indirizza poi le scelte. Guadagna se riesce a imprimere miglioramenti nella performance, logica che applica quando entra (spesso in minoranza) anche in aziende di grandi dimensioni, quotate, con milioni di azionisti dove i fondi attivisti tentano di nominare propri rappresentanti nel CdA per incalzare il management, stimolare la produttività, ridurre gli sprechi. Proteggendo così anche gli interessi dei piccoli azionisti che spesso, infatti, tifano per l’ingresso dei fondi attivisti. Anzi, spesso le azioni salgono solo alla notizia dell’ingresso. Per un fondo di questo tipo, l’alleanza coi piccoli azionisti è fondamentale ma serve la reputazione di risanatori di business, capaci di migliorare i risultati, altrimenti i piccoli azionisti non si fidano. Il Milan è operazione di grande visibilità: lasciarvi macerie danneggerebbe l’immagine di Elliott perché un Milan tornato rapidamente nelle secche in cui si trovava lascerebbe il dubbio che il risanamento non fosse poi così efficace.