Braida: "Scudetto Milan. Un mio ritorno? Certi amori non finiscono"

"Il Milan ce l'ho nel cuore, come diceva Rocco molte volte non vince la squadra migliore ma la più organizzata: in questo gruppo l'allenatore ha creato un mix di giocatori che sentono la maglia". Ariedo Braida, consigliere strategico di una Cremonese appena tornata in Serie A, non può che essere felice del successo del Milan di Pioli al 'Bentegodi' contro il Verona. Un 1-3 che vale il nuovo sorpasso sull'Inter e mezzo scudetto cucito sul petto. "Il Milan sta facendo cose meravigliose, sono convinto che arriverà sino in fondo - spiega Braida, ex dirigente rossonero, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1 -. Un mio ritorno a Milanello? Gli amori a volte non finiscono mai, Maldini e gli altri sono bravissimi ma la mia esperienza potrebbe aiutare... È la passione che mi anima".