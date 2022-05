Milan, co-Ceo Investcorp: "Al momento lasciamo da parte qualsiasi affare"

Investcorp-Milan, trattativa in corso

Intervistato da gulfnews.com, Kapoor ha voluto sottolineare che quella col Milan e tutt'altro che una trattativa chiusa: "In questa fase non è possibile commentare. Ma è un dato di fatto che Investcorp non ha avuto alcuna esposizione diretta alle franchigie sportive da nessuna parte. Quello che abbiamo è un investimento nella United Talent Agency negli Stati Uniti, che oltre a intrattenitori e artisti rappresenta e lavora a stretto contatto con personalità sportive".

Investcorp: "Milan? Lasciamolo da parte"

Ma a far riflettere sono le dichiarazioni che Kopoor ha rilasciato sull'affare, che lasciano ancora una volta tanti interrogativi irrisolti: "Attraverso la United Talent Agency, abbiamo un forte apprezzamento e comprensione di come opera l'azienda negli Stati Uniti. E lo sport è oggi una componente chiave del mercato dell'intrattenimento. Lasciamo da parte per ora qualsiasi affare con il Milan". Se è vero infatti che Investcorp non ha mai investito nel mondo del pallone, è anche certo che il fondo del Bahrain non ha sul piatto alternative al Milan. L'eventuale accelerata sull'operazione potrebbe arrivare a chiusura di campionato, che con i rossoneri vincenti potrebbe portare i bahreiniti a convincersi a entrare in un mondo tutto nuovo e ancora da esplorare e conoscere.