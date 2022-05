Cessione Milan, sospesa la trattativa con Investcorp: c'è il sorpasso di RedBird

Nella settimana decisiva per l’assegnazione dello scudetto, torna a tenere banco - inevitabilmente - la questione sulla cessione societaria del Milan . La trattativa tra Investcorp e Elliott risulta sospesa, poiché non si sarebbe trovata un’intesa definitiva e, la società d’investimento americana RedBird Capital Partners avrebbe approfittato della situazione di stallo per presentare una nuova offerta.

Elliott, il sorpasso di RedBird su Investcorp

Sembrava quasi fatta per il fondo del Bahrain che, in seguito alla due diligence terminata a fine aprile, stimava il club per 1.180 milioni di euro. Ma nel frattempo Elliott - secondo fonti finanziarie vicine alle società coinvolte -, ha ricevuto altre offerte per il club tra cui quella del fondo, con sede a New York, specializzato negli investimenti nel mondo dello sport.

RedBird: le cifre dell'offerta

L’annuncio ufficiale dell’acquisizione avverrà soltanto a campionato concluso, dopo che il Milan scenderà in campo a Sassuolo per l’ultima giornata di Serie A. Ma dalle ultime indiscrezioni pare che RedBird abbia alzato l’asticella rispetto all’offerta messa sul banco dal fondo arabo, per una cifra complessiva di 1,3 miliardi. Peraltro, l'accordo presentato dal fondo americano prevede un ulteriore aumento della valutazione, fino ad arrivare addirittura a 1,8 miliardi di euro. Un meccanismo che permetterebbe a Elliott di restare nel capitale della società con una quota minoritaria ancora per qualche anno, in attesa di liquidare la propria quota in seguito a un’eventuale introduzione di un impianto sportivo di proprietà che aumenterebbe il valore attuale.