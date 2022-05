Milan, Ibrahimovic si è operato: sarà out per 7-8 mesi

Zlatan Ibrahimovic finisce sotto i ferri e non sarà a disposizione per i prossimi 7-8 mesi. A comunicarlo, in una nota ufficiale pubblicata sul sito, è stato il Milan, che ha confermato la scelta dell'attaccante svedese di sottoporsi all'operazione per risolvere i problemi al ginocchio. Lo stesso Ibrahimovic, dopo aver festeggiato al Mapei Stadium l'ottenimento dello scudetto, aveva svelato di doversi operare: "Devo tornare a stare bene, vediamo cosa succederà".