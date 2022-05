Champions League, i complimenti del Milan al Real Madrid e ad Ancelotti

Il Milan si unisce ai complimenti al Real Madrid , tornato sul tetto dell’Europa calcistica per la 14° volta nella propria storia grazie al successo per 1-0 sul Liverpool nella finale della Champions League 2021-’22 giocata allo Stade de France di Parigi.

Attraverso un tweet pubblicato nella mattinata di domenica la società neo campione d’Italia ha espresso le proprie felicitazioni ai Blancos, estendendole ovviamente all’allenatore Carlo Ancelotti , che al Milan ha legato i ricordi più belli della propria carriera da calciatore e i primi successi in quella da allenatore, con le due Champions vinte nel 2003 e nel 2007, quest’ultima battendo in finale proprio il Liverpool ad Atene: "Congratulazioni al Real Madrid di Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions League".

Il Real Madrid e quella rivincita storica sul Liverpool

Grazie al successo in terra francese i Blancos sono anche riusciti a cogliere la rivincita contro il Liverpool che l’aveva spuntata nella finale del 1981, con lo stesso risultato (1-0), giocata proprio a Parigi, ma al Parco dei Principi, in quella che è tuttora la terza ed ultima sconfitta subita dal Real Madrid in una finale della massima competizione europea per club.