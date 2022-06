Milan, il retroscena dell'affare RedBird-Elliott tra illazioni e "vendor loan"

Dopo l’annuncio ufficiale che il Milan sarà acquisito (per 1,2 miliardi) dalla società di private equity RedBird Capital Partners, da fonti vicine al dossier (citate da Calcio&Finanza) filtrano dettagli importanti che siamo in grado di confermare. Anzitutto, RedBird non accenderà prestiti bancari: JP Morgan ha partecipato come advisor di Elliott (insieme a Bank of America Merril Lynch) ma non erogherà finanziamenti. Parte del prezzo (200/300 milioni) sarà invece finanziata dallo stesso Elliott, al tasso di interesse del 6-7 per cento. Si tratta del cosiddetto “vendor loan” (prestito del venditore) una forma di finanziamento, piuttosto comune nelle operazioni di acquisizione, con cui il venditore concede al compratore un prestito che gli serve a pagare parte del prezzo: in pratica è una dilazione di pagamento, con l’applicazione di interessi. Il vendor loan consente al compratore di risparmiare rispetto ai normali prestiti ponte, concessi dalle banche a condizioni solitamente più onerose. Naturalmente, per negoziare un vendor loan servono due condizioni: la fiducia del venditore nella capacità e affidabilità dell’acquirente unita alla comune convinzione che il valore della società (in questo caso il Milan) possa crescere rapidamente.

Come ha riferito ieri Calcio&Finanza, il contratto di investimento prevede anche un premio (inferiore al 6%) al fondo Elliott nel caso in cui RedBird riuscirà a vendere il Milan a un prezzo più alto rispetto ad 1,2 miliardi. La percentuale sulla rivendita scatterà solo se RedBird guadagnerà dall’operazione.

Nei giorni scorsi si erano diffuse illazioni da cui scaturivano perplessità: si parlava di 300 milioni in prestito da JP Morgan e di un vendor loan da 600 milioni di Elliott al tasso stratosferico del 15%. Illazioni, appunto, tali da mettere in dubbio la reale capacità finanziaria di RedBird ma oggi destituite di fondamento.