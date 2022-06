Chi è Origi, leggenda del popolo del Liverpool

La stima dei tifosi verso gli attaccanti segue talvolta strade misteriose. E il popolo di Anfield non è differente in questo senso. Centravanti come Fernando Torres, Michael Owen, e forse persino Luis Suarez, non sono mai stati considerati “leggende” dall’esigente zoccolo duro della Kop. Status, viceversa, riconosciuto a Divock Origi - che quest’estate lascerà il Liverpool dopo otto stagioni - nei commenti social sul suo congedo. Un consenso unanime, ratificato anche dallo stesso Klopp che in più di un’occasione lo ha definito «uno dei più importanti giocatori che ho avuto». Un attestato di stima non da poco per un giocatore che ha condiviso le sue stagioni nel Merseyside con altri campioni come Countinho, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, giusto per citare solo gli ultimi. Un’agguerrita batteria di rivali che fatalmente ha finito per limitarne le presenze in campo. Eppure l’attaccante belga saluta la Premier League con un bottino non certo mediocre: 41 gol in 171 apparizioni con la maglia dei Reds. Inferiore, forse, alle eccessive attese che avevano accompagnato il suo sbarco a Liverpool, quando – ancora giovanissimo – prometteva di diventare un crack mondiale. Eppure sufficienti per meritargli un posto di diritto nella gloriosa storia dei Reds.