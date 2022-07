Compleanno Maignan: la dedica speciale di Leao

Leao a Maignan: “Quello che ho fatto è anche per merito tuo”

Una Storia su Instagram, come ormai si usa oggi, per dimostrare che c'è riconoscenza e c'è affetto. Ma anche che Maignan, che oggi compie 27 anni, è già leader dello spogliatoio del Milan. E che dimostra non solo in campo, ma anche fuori dal campo di essere un vero campione. Così Leao ha scelto le parole giuste per ringraziarlo di tutto: “Quello che ho fatto nella scorsa stagione è stato anche per quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo... Un grazie non basta fratello mio. Lunga vita fratello".